Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:20

Уимблдон 2024: кто из российских теннисистов играет в мужском турнире «Большого шлема» в Лондоне

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

В 2024 году в основной сетке Уимблдона выступит пять российских теннисистов.В ходе жеребьевки в пятницу, 28 июня, первая ракетка России Даниил Медведев попал в четверть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, Павел Котов — в четверть с испанцем Карлосом Алькарасом. Андрей Рублев стартует в одной четверти с немцем Александром Зверевым, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Карен Хачанов (сыграют между собой в первом круге) — в четверти с поляком Хубертом Хуркачем и сербом Новаком Джоковичем.

Соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона:

  • Карен Хачанов — Аслан Карацев
  • Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло (Аргентина)
  • Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина)
  • Даниил Медведев — Александар Ковачевич (США)
  • Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия)

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Логотип Уимблдона. Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
0
Читайте также
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Орловский готов выступить в России после ухода из UFC
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне
Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона
Синнер — фаворит, Джокович — максимум в четвертьфинале. Варианты на Уимблдон
Матчи Медведева, Мирры Андреева, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Теннисистка Радукану провела тренировку в форме сборной Англии по футболу
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона

Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости