Уимблдон 2024: кто из российских теннисистов играет в мужском турнире «Большого шлема» в Лондоне

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

В 2024 году в основной сетке Уимблдона выступит пять российских теннисистов.В ходе жеребьевки в пятницу, 28 июня, первая ракетка России Даниил Медведев попал в четверть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, Павел Котов — в четверть с испанцем Карлосом Алькарасом. Андрей Рублев стартует в одной четверти с немцем Александром Зверевым, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Карен Хачанов (сыграют между собой в первом круге) — в четверти с поляком Хубертом Хуркачем и сербом Новаком Джоковичем.

Соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона:

Карен Хачанов — Аслан Карацев

Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло (Аргентина)

Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина)

Даниил Медведев — Александар Ковачевич (США)

Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия)

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».