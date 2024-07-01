Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

Всего в 2024 году на Уимблдоне в основной сетке выступит 11 российских теннисисток. Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева стартуют в четверти с белоруской Ариной Соболенко, Диана Шнайдер — в четверти с американкой Коко Гауфф.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)

Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)

Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)

Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)

Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)

Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)

Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)

Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».