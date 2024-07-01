Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:40

Уимблдон 2024: кто из российских теннисисток играет в женском турнире «Большого шлема» в Лондоне

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Reuters

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

Всего в 2024 году на Уимблдоне в основной сетке выступит 11 российских теннисисток. Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева стартуют в четверти с белоруской Ариной Соболенко, Диана Шнайдер — в четверти с американкой Коко Гауфф.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

  • Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)
  • Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)
  • Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)
  • Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)
  • Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)
  • Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)
  • Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)
  • Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)
  • Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)
  • Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)
  • Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)

Основная информация о третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Логотип Уимблдона. Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Мирра Андреева
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Уимблдон 2024: кто из российских теннисистов играет в мужском турнире «Большого шлема» в Лондоне
Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона
Синнер — фаворит, Джокович — максимум в четвертьфинале. Варианты на Уимблдон
Матчи Медведева, Мирры Андреева, Алькараса. Онлайн-трансляция Уимблдона
Теннисистка Радукану провела тренировку в форме сборной Англии по футболу
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон 2024: кто из российских теннисистов играет в мужском турнире «Большого шлема» в Лондоне

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости