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Уимблдон 2024: кто из россиян заявлен в основной сетке мужчин и женщин

Уимблдон-2024 пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Уимблдон-2024 пройдет с 1 по 14 июля на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Англия).

На третьем в сезоне турнире «Большого Шлема» примут участие 17 российских теннисистов.

В мужском одиночном разряде сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Павел Котов и Аслан Карацев.

В женскую сетку заявлены Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Мирра Андреева, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Диана Шнайдер и Элина Аванесян.

Также в квалификации сыграют Юлия Авдеева, Оксана Селехметьева, Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Мария Тимофеева, Екатерина Макарова, Анастасия Тихонова, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова.

Все участники из России и Белоруссии подписали декларацию о нейтралитете.

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Карен Хачанов
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