Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:45

Уимблдон 2023: призовой фонд турнира Большого шлема

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Reuters

В понедельник, 3 июля в Лондоне стартует турнир «Большого шлема» Уимблдон.

В 2023 году на турнире будет разыграна рекордная сумма призовых — 44,7 миллиона фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,35 миллиона фунтов, а призеры — 1,175 миллиона фунтов.

Призовой фонд отборочных соревнований был увеличен на 14,5 процента по сравнению с прошлым годом, а теннисисты, проигравшие в первом круге основной сетки заработают по 55 тысяч фунтов — это на 10 процентов больше, чем на Уимблдоне-2022.

На Уимблдоне-2023 выступят пять российских теннисистов (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев) и девять российских теннисисток (Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова).

Матчи турнира пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Уимблдон-2023 будет проводиться с 3 по 16 июля.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Уимблдон 2023: фавориты турнира у женщин
Уимблдон 2023: фавориты турнира у мужчин
Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир
Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон

Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир
Новости
RSS RSS
Все новости