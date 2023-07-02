Уимблдон 2023: призовой фонд турнира Большого шлема

В понедельник, 3 июля в Лондоне стартует турнир «Большого шлема» Уимблдон.

В 2023 году на турнире будет разыграна рекордная сумма призовых — 44,7 миллиона фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,35 миллиона фунтов, а призеры — 1,175 миллиона фунтов.

Призовой фонд отборочных соревнований был увеличен на 14,5 процента по сравнению с прошлым годом, а теннисисты, проигравшие в первом круге основной сетки заработают по 55 тысяч фунтов — это на 10 процентов больше, чем на Уимблдоне-2022.

На Уимблдоне-2023 выступят пять российских теннисистов (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев) и девять российских теннисисток (Дарья Касаткина, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Маргарита Бетова, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова).

Матчи турнира пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Уимблдон-2023 будет проводиться с 3 по 16 июля.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»