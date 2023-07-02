Уимблдон-2023: кто из российских теннисистов участвует

С 3 по 16 июля пройдет мужской турнир одиночного разряда Уимблдон-2023. От России на соревнованиях выступят пять спортсменов.

Список теннисистов из России, участвующих в Уимблдоне:

По ходу сетки в четвертьфинале Уимблдона Медведев может встретиться со Стефаносом Циципасом, Рублев — с Новаком Джоковичем.

Матчи Уимблдона традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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