Уимблдон-2023: кто из российских теннисисток участвует
С 3 по 15 июля пройдет женский турнир одиночного разряда Уимблдон-2023. От России на соревнованиях выступят девять спортсменок.
Список теннисисток из России, участвующих в Уимблдоне:
- Дарья Касаткина
- Камилла Рахимова
- Людмила Самсонова
- Вероника Кудерметова
- Анастасия Потапова
- Маргарита Бетова
- Мирра Андреева
- Екатерина Александрова
- Анна Блинкова
Призовой фонд Уимблдона-2023 составляет 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
Матчи турнира «Большого шлема» традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»
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