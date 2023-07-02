Уимблдон-2023: кто из российских теннисисток участвует

С 3 по 15 июля пройдет женский турнир одиночного разряда Уимблдон-2023. От России на соревнованиях выступят девять спортсменок.

Список теннисисток из России, участвующих в Уимблдоне:

Призовой фонд Уимблдона-2023 составляет 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

Матчи турнира «Большого шлема» традиционно пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»