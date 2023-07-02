Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир
В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартует Уимблдон-2023. На турнире выступят 14 россиян (5 мужчин и 9 женщин).
При этом несколько наших теннисистов пропустят соревнования по разным причинам:
- Павел Котов (проблемы с визой).
- Карен Хачанов (травма ноги).
- Анастасия Павлюченкова (не дали wild card).
- Полина Кудерметова (не дали визу).
- Анна Калинская (травма сухожилия).
- Марина Мельникова (проблемы с визой).
Призовой фонд Уимблдона составляет 44,7 миллиона фунтов стерлингов.
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