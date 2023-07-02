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Сегодня, 22:00

Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир

Галина Глазко
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

В понедельник, 3 июля, в Лондоне стартует Уимблдон-2023. На турнире выступят 14 россиян (5 мужчин и 9 женщин).

При этом несколько наших теннисистов пропустят соревнования по разным причинам:

  • Павел Котов (проблемы с визой).
  • Карен Хачанов (травма ноги).
  • Анастасия Павлюченкова (не дали wild card).
  • Полина Кудерметова (не дали визу).
  • Анна Калинская (травма сухожилия).
  • Марина Мельникова (проблемы с визой).

Призовой фонд Уимблдона составляет 44,7 миллиона фунтов стерлингов.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Уимблдон
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