Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:00

Уимблдон 2023: фавориты турнира у мужчин

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новак Джокович.
Фото Reuters

С 3 по 16 июля пройдет мужской турнир одиночного разряда Уимблдон-2023.

Главным фаворитом у мужчин считается серб Новак Джокович. Букмекеры оценивают вероятность его победы коэффициентом 1,62.

Второе место среди фаворитов занимает испанец Карлос Алькарас, коэффициент на его победу — 5,50. Третью строчку делят итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев (коэффициент — 20,00).

В первом круге Уимблдона-2023 Джокович сыграет против аргентинца Педро Качина, Алькарас встретится с французом Жереми Шарди, Синнер — с аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло, а Медведев — с британцем Артуром Фери.

В мужском одиночном разряде выступят пять россиян — помимо Медведева, в соревновании примут участие Андрей Рублев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев. Коэффициент на победу Рублева в турнире — 70,00. Коэффициент на победу Шевченко, Сафиуллина и Карацева — 500,00.

Матчи Уимблдона пройдут на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
1
Читайте также
Бодибилдер Джо Линднер скончался в возрасте 30 лет на руках у своей девушки
Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон
Тело пропавшей под Оренбургом пятилетней девочки нашли недалеко от берега реки
Эксперт назвал микротрещины причиной взрыва на батискафе «Титан»
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Уимблдон 2023: фавориты турнира у женщин
Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир
Уимблдон 2023: призовой фонд турнира Большого шлема
Каспер Рууд рассказал о настрое на Уимблдон
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 3 июля в мужском одиночном разряде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: кто из россиян пропускает турнир

Уимблдон 2023: фавориты турнира у женщин
Новости
RSS RSS
Все новости