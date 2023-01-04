Даниил Медведев — Кристофер Юбенкс: прямая трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

В среду, 12 июля, состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и американец Кристофер Юбенкс. Начало встречи запланировано на 13.00 по московскому времени.

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. До этого лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был выход в четвертый круг (в 2021 году).

«Я знаю, что мне нужно выложиться на все 100 процентов в плане «физики», тенниса, психологии, чтобы попытаться победить его», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В России не показывают Уимблдон-2023 легально, «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей турнира.