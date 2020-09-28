Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
18:12
Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Кристи Анн — 7:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Также стали известны и другие результаты дня.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Серена Уильямс (США, 6) — Кристи Ан (США) — 7:6 (7:2), 6:0
Рената Сарасуа (Мексика, Q) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:1, 6:2
Ига Свентек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — 6:1, 6:2
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