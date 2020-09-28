Американка Серена Уильямс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом круге она обыграла свою соотечественницу Кристи Анн — 7:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Также стали известны и другие результаты дня.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серена Уильямс (США, 6) — Кристи Ан (США) — 7:6 (7:2), 6:0

Рената Сарасуа (Мексика, Q) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:1, 6:2

Ига Свентек (Польша) — Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — 6:1, 6:2