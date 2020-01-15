Участники Australian Open собрали 3 миллиона долларов для пострадавших от пожаров в стране

В преддверии старта Australian Open теннисисты-участники провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на официальном сайте турнира.

Матч проводился между командами Серены Уильямс и Каролин Возняцки. Уильямс играла вместе с Домиником Тимом, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Петрой Квитовой. В команде Возняцки были Александр Зверев, Стефанос Циципас, Наоми Осака и Коко Гауфф.