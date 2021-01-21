У знаменитого судьи Australian Open на карантине случился сердечный приступ

Судья Открытого чемпионата Австралии Карлос Бернардес доставлен в больницу Мельбурна на скорой помощи после сердечного приступа во время прохождения карантина в отеле.

Как сообщает Tennis News, состояние 45-летнего бразильца стабильное, он чувствует себя лучше, но навряд ли сможет работать на турнире, который стартует 8 февраля. Карлос Бернардес с конца прошлой недели находился на жесткой изоляции в своем номере после того, как, наряду с 72 теннисистами, во время перелета в Австралию оказался в одном борту с носителем вируса. Бернардес судит турниры ATP с 1990 года и много лет работал на Australian Open. В его анкете также есть мужской финал Уимблдона 2011 года.

Напомним, Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.