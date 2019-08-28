Россиянка Анна Калинская прокомментировала победу над Слоан Стивенс в первом круге US Open. Американка выиграла этот турнир «Большого шлема» в 2017 году.

— Очень приятное чувство, — сказала Анна в интервью Eurosport. — Это мой первый выигранный матч в основе на «Большом шлеме». Тем более на таком корте, против такого игрока. Это много для меня значит.

Здесь со мной мой тренер, агент, тренер из России. В Москве, конечно, болеют за меня друзья. Думаю, они не спят. У меня телефон разрывается. За меня болеют родители, вся семья. Наверное, поздно засну.

Калинская вышла во второй круг US Open