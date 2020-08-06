Россиянка Светлана Кузнецова рассказала об участии в US Open. Ранее Анастасия Павлюченкова отказалась от поездки на турнир «Большого шлема»

— По US Open у меня есть огромные вопросы, если честно, — цитирует Кузнецову Glamour. — Я не понимаю, как быть, ведь для многих все еще не открыты границы. Более того, из-за всей сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и все это на протяжении месяца. А если заболеешь, то придётся провести в изоляции очень много времени (на турниры я езжу одна, иногда со мной один-два человека из моей команды), может, даже в больнице.

Я считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня этот турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю для себя вариант играть грунтовый сезон после US Open.

— Насколько тяжело возвращаться на корт после карантина?

— Втягиваться в привычный ритм очень тяжело, особенно когда ты уже привык долго спать и отвык от полноценных тренировок на корте. Поначалу, когда карантин завершился и все открылось, было прямо очень тяжело заставить себя просыпаться по будильнику и куда-то идти. Сейчас я уже практически полностью вернулась в полноценный режим и в ближайшее время планирую проводить двойные тренировки на корте.