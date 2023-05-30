У Медведева пошла кровь из носа во время матча на «Ролан Гаррос»

У российского теннисиста Даниила Медведева пошла кровь из носа в матче с бразильцем Тиаго Сейбот Уайлдом в первом круге «Ролан Гаррос».

Инцидент произошел в концовке третьего сета при счете 5:2 в пользу Медведева. Россиянин взял медицинский перерыв. После того, как врач остановил кровотечение, теннисист продолжил матч.

На данный момент теннисисты играют четвертый сет (по сетам 2-1 в пользу Медведева), в котором бразилец Уайлд ведет в счете 4:2.