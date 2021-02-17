У Медведева отвалилась часть ракетки в игре с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев во время гейма на своей подаче в четвертьфинале Australian Open с Андреем Рублевым потерял виброгаситель своей ракетки.

После розыгрыша все участники матча начали искать деталь ракетки Медведева. В итоге ее нашел Рублев. Прикрепив виброгаситель на место, Даниил отыграл брейкопоинт, выиграл гейм и повел 4:3 во втором сете.

Многие профессиональные теннисисты используют виброгаситель на своих ракетках. Деталь представляет собой резиновую насадку, которая крепится на поперечную струну в нижней части ракетки для гашения вибраций и колебаний, образующихся после соприкосновения с мячом.

Medvedev's vibration dampener came off and landed on Rublev side of court. Everyone got into looking for it. pic.twitter.com/AdTMy60Dif — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) February 17, 2021

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