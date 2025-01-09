Рублев сыграет против бразильца Фонсеки в первом круге Australian Open

Бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в основную сетку Открытого чемпионата Австралии-2025.

В финале квалификации 18-летний спортсмен в двух сетах победил аргентинца Тьяго Агустина Тиранте — 6:4, 6:1. Фонсека не проигрывает 13 матчей подряд.

В первом круге Australian Open бразилец сыграет против россиянина Андрея Рублева, который попал в одну четверть сетки со своим соотечественником Даниилом Медведевым и может встретиться с ним в четвертом раунде.

В четверг в Мельбурне завершилась жеребьевка сетки мужского турнира Открытого чемпионата Австралии-2025. Соревнования стартуют 12 января.