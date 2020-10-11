Серб Новак Джокович после поражения от Рафаэля Надаля в финале Roland Garros (0:6, 2:6, 5:7) поздравил соперника с победой.

«Поздравляю Надаля, его команду и семью! Ты — великий чемпион, который в очередной раз показал, почему тебя называют «Королем грунта». Сегодня я это прочувствовал на себе. Конечно, я недоволен собой, в финале надо было сыграть лучше. Спасибо всем, кто организовал турнир в столь сложное время», — заявил Джокович на церемонии награждения.