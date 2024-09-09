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Турсунов: «В Китае много кому не нравится играть. Там очень тяжело психологически»

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Дмитрий Турсунов поведал об условиях на азиатских турнирах, куда игроки отправятся после US Open.

«В Китае много кому не нравится играть. Многие игроки туда приезжают, особенно если они из западных стран, и им прямо очень тяжело. Там, бывает, кто-то из зрителей может просто зайти к тебе на корт, пока ты тренируешься, сесть на скамейку и смотреть. Они вообще не понимают, что в этом такого. Могут стоять плеваться, харкаться за фоном. Многим там очень тяжело психологически, они не справляются. Это я про девочек. Ребята видят призовые, и им сразу становится хорошо. Девочки очень часто эмоционально реагируют на эти вещи. Даже многие топ-игроки вылетают там на ранних стадиях», — рассказал Турсунов в эфире шоу BetBoom Tennis.

На прошлой неделе в Нью-Йорке завершился US Open. Его победителями стали белоруска Арина Соболенко и итальянец Янник Синнер.

Теннис
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