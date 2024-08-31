Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 01:00

Турсунов: «Рублеву надо постоянно накапливать матчи, чтобы чувствовать уверенность»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дмитрий Турсунов поделился мнением о том, как Андрею Рублеву держать себя в психологическом тонусе.

«Андрей Рублев — это человек, которому нужен объем матчей. Он очень нервничает, переживает, всегда максимально хочет показать результат. Но он такой и на тренировках. Ни разу не видел его на корте другим. Он сильно переживает по поводу всего. Это человек, которому всегда нужно играть эти матчи [речь о выставочном турнире UTS, который состоялся за несколько дней до US Open], чтобы чувствовать уверенность. Она у него быстро улетучивается: достаточно одного неудачного результата. И ему надо постоянно накапливать эти матчи, чтобы чувствовать эту уверенность. И если он просто будет тренироваться три недели, он сойдет с ума: раскрошит все ракетки. Не его путь», — сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

На счету Рублева в этом сезоне два титула, в том числе на «мастерсе» в Мадриде. На US Open он пробился в четвертый круг, переиграв в третьем раунде Иржи Лехечку (6:3, 7:5, 6:4).

Теннис
Андрей Рублев
1
Читайте также
Байдарочница Черниговская рассказала о противодействии федерации при поездке на ЧМ
В московских школах изменят формат линеек к 1 сентября
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости