Турсунов: «Рублеву надо постоянно накапливать матчи, чтобы чувствовать уверенность»

Дмитрий Турсунов поделился мнением о том, как Андрею Рублеву держать себя в психологическом тонусе.

«Андрей Рублев — это человек, которому нужен объем матчей. Он очень нервничает, переживает, всегда максимально хочет показать результат. Но он такой и на тренировках. Ни разу не видел его на корте другим. Он сильно переживает по поводу всего. Это человек, которому всегда нужно играть эти матчи [речь о выставочном турнире UTS, который состоялся за несколько дней до US Open], чтобы чувствовать уверенность. Она у него быстро улетучивается: достаточно одного неудачного результата. И ему надо постоянно накапливать эти матчи, чтобы чувствовать эту уверенность. И если он просто будет тренироваться три недели, он сойдет с ума: раскрошит все ракетки. Не его путь», — сказал Турсунов в эфире теннисного шоу BetBoom Tennis.

На счету Рублева в этом сезоне два титула, в том числе на «мастерсе» в Мадриде. На US Open он пробился в четвертый круг, переиграв в третьем раунде Иржи Лехечку (6:3, 7:5, 6:4).