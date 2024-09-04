Турсунов назвал одну из возможных причин снятий Рыбакиной с турниров
Дмитрий Турсунов предположил, почему четвертая ракетка мира Елена Рыбакина так часто снимается с турниров по ходу этого сезона.
«Рыбакина очень похожа на Барти. Она очень спокойная, уравновешенная, миловидная, приятная девушка, которой, может быть, не очень сильно сейчас хочется впахивать. Думаю, мы скоро все узнаем», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.
В 2024 году Рыбакина восемь раз снималась с различных турниров из-за травм и болезней. На US Open она также отказалась от участия перед матчем второго круга против француженки Джессики Понше.
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