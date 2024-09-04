Турсунов назвал одну из возможных причин снятий Рыбакиной с турниров

Дмитрий Турсунов предположил, почему четвертая ракетка мира Елена Рыбакина так часто снимается с турниров по ходу этого сезона.

«Рыбакина очень похожа на Барти. Она очень спокойная, уравновешенная, миловидная, приятная девушка, которой, может быть, не очень сильно сейчас хочется впахивать. Думаю, мы скоро все узнаем», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.