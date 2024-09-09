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Сегодня, 09:15

Турсунов назвал игрока-открытие US Open

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Дмитрий Турсунов назвал британца Джека Дрейпера главным открытием прошедшего US Open.

«Турнир года или жизни у него. Может, так все сложилось, но, на мой взгляд, видно, что он кайфует. Как Алькарас. Только Алькарас как лабрадор: увидел палку и побежал. А по Джеку видно, что он получает удовольствие от тенниса, ему очень нравится. Свободно играет, поглощен процессом», — заявил Турсунов в эфире шоу BetBoom Tennis.

Дрейпер дошел на US Open до полуфинала, где уступил будущему победителю Яннику Синнеру. По итогам турнира британец впервые в карьере пробился в топ-20 рейтинга ATP.

Теннис
US Open
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