Жабер: «Надеюсь взять титул на Уимблдоне. Я об этом мечтаю»

Тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о планах после «Ролан Гаррос».

«Я хочу насладиться травяным сезоном, потому что мне очень нравится играть на траве. До этого еще будет свадьба брата, так что я немного оторвусь и буду готовиться. Надеюсь взять титул на Уимблдоне. Я об этом мечтаю. Всегда этого хотела. В прошлом году я была очень близка, но не повезло. Когда я на что-то настраиваюсь, я знаю, что могу это сделать», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Ранее Жабер проиграла бразильской теннисистке Беатрис Хаддад Майе в четвертьфинале турнира «Ролан Гаррос».

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.