Трогательное видео: София Кенин бежит обниматься к Динаре Сафиной

Американская теннисистка София Кенин очень обрадовалась встрече с Динарой Сафиной после победы на Australian Open. В решающем матче 21-летняя уроженка Москвы обыграла Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2) и впервые выиграла турнир «Большого шлема». В подтрибунном помещении, увидев россиянку, Кенин подбежала к ней и обняла.

Бывшая первая ракетка мира дружит с Кенин и смотрела матчи на Australian Open из ее ложи.