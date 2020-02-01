Трогательное видео: София Кенин бежит обниматься к Динаре Сафиной
15:16
Американская теннисистка София Кенин очень обрадовалась встрече с Динарой Сафиной после победы на Australian Open. В решающем матче 21-летняя уроженка Москвы обыграла Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2) и впервые выиграла турнир «Большого шлема». В подтрибунном помещении, увидев россиянку, Кенин подбежала к ней и обняла.
Бывшая первая ракетка мира дружит с Кенин и смотрела матчи на Australian Open из ее ложи.
? @Dinarik27 x @SofiaKenin#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/NVoA4yZZvQ— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020
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