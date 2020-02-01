Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Трогательное видео: София Кенин бежит обниматься к Динаре Сафиной

15:16

Американская теннисистка София Кенин очень обрадовалась встрече с Динарой Сафиной после победы на Australian Open. В решающем матче 21-летняя уроженка Москвы обыграла Гарбинье Мугурусу (4:6, 6:2, 6:2) и впервые выиграла турнир «Большого шлема». В подтрибунном помещении, увидев россиянку, Кенин подбежала к ней и обняла.

Бывшая первая ракетка мира дружит с Кенин и смотрела матчи на Australian Open из ее ложи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир