Три российские теннисистки вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Три российские теннисистки вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос».

В четвертьфинале Алина Корнеева победила японку Маю Кроссли (6:3, 6:3), Алиса Октябрева выиграла у американки Клерви Нгуну (7:5, 6:1), а Анастасия Гурьева оказалась сильнее датчанки Ребекки Мунк (6:3, 4:6, 7:5).

Единственной представительницей России, которой не удалось пройти в полуфинал, стала Алевтина Ибрагимова, которая уступила перуанке Лучане Перес Аларкон (6:2, 4:6, 6:7 (5:10)).

В полуфиналах Перес встретится с Анастасией Гурьевой, а Алиса Октябрева сыграет против Алины Корнеевой. Матчи запланированы на пятницу, 9 июня.