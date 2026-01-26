Три россиянки вышли в 1/8 финала юниорского Australian Open

Трем российским теннисисткам удалось выйти в 1/8 финала одиночного турнира на юниорском Australian Open-2026.

Во втором круге Рода Золотарева обыграла чешку Яну Ковачкову со счетом 7:5, 6:4, Мария Макарова победила немку Мариэлу Тамм (6:4, 6:3), а Екатерина Тупицына прошла дальше после отказа от продолжения матча бразильянки Виктории Луизы Андре.

Единственной среди россиянок, кто завершил выступление на стадии 1/16 финала, стала Александра Малова — она уступила японке Канон Саваширо (2:6, 4:6).

Юниорский Australian Open проходит в Мельбурне (Австралия) с 24 января по 1 февраля.