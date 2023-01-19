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Сегодня, 09:07

Третья ракетка мира Рууд проиграл Бруксби в матче второго круга Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский теннисист Дженсон Бруксби одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 55 минут.

39-я ракетка мира Бруксби выполнил 2 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 13. На счету третьей ракетки Рууда 5 эйсов, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

С третьем круге 22-летний американец сыграет с соотечественником Томми Полом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2

Теннис
Australian Open
Каспер Рууд
3
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