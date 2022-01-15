Тренера Сердарушича депортировали из Австралии после скандала с Джоковичем

Брат и тренер хорватского теннисиста Нино Сердарушича Филип был депортирован из Австралии. Как сообщает Sportklub.rs, ему анулировали визу из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, когда дело первой ракетки мира серба Новака Джоковича получило широкую огласку.

Напомним, ранее по той же причине из страны была выдворена чешская теннисистка Рената Ворачова.

Джокович, который также столкнулся с аннулированием визы и угрозой депортации, пока остается в Австралии и ожидает решения министра иммиграции Алекса Хоука.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.