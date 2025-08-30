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30 августа 2025, 14:56

Тренер Янчук считает, что теннисистке Андреевой нужно добавить в мощи

Павел Лопатко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук сказал, в чем нужно добавлять российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Неожиданное поражение, я думал, что Мирра пройдет третий круг. Это говорит о том, что ей еще не хватает опыта, и многому нужно научиться. В первую очередь нужно добавлять физически, потому что ей еще пока не хватает мощи», — цитирует Янчука ТАСС.

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По словам специалиста, 18-летняя спортсменка способна проводить умные комбинации. При этом ей трудно играть против теннисисток, которые превосходят ее физически.

В матче третьего круга US Open Андреева проиграла американке Тэйлор Таунсенд (5:7, 2:6).

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US Open
Виктор Янчук
Мирра Андреева
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