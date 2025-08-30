Тренер Янчук считает, что теннисистке Андреевой нужно добавить в мощи

Заслуженный тренер России Виктор Янчук сказал, в чем нужно добавлять российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Неожиданное поражение, я думал, что Мирра пройдет третий круг. Это говорит о том, что ей еще не хватает опыта, и многому нужно научиться. В первую очередь нужно добавлять физически, потому что ей еще пока не хватает мощи», — цитирует Янчука ТАСС.

По словам специалиста, 18-летняя спортсменка способна проводить умные комбинации. При этом ей трудно играть против теннисисток, которые превосходят ее физически.

В матче третьего круга US Open Андреева проиграла американке Тэйлор Таунсенд (5:7, 2:6).