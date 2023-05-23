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Сегодня, 13:31

Тренер Янчук: «Медведев ближе к ветеранам, чем к Алькарасу или Руне»

Руслан Минаев
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Тренер Виктор Янчук поделился мнением об игре россиянин Даниила Медведева на этом этапе его карьеры.

«Если Медведев будет продолжать так играть, то он может побороться за титул на Открытом чемпионате Франции, — цитирует Янчука ТАСС. — Сейчас Даниилу важно сохранить свежесть и прыть. По возрасту он уже близок к ветеранам, чем к таким молодым игрокам, как [Хольгер] Руне или [Карлос] Алькарас (первая ракетка мира), может, еще им не стал, но находится в начале ветеранского пути. Он находится в зените своей карьеры, и из него нужно выжать максимум».

21 мая 27-летний Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме, обыграв в финале датчанина Руне — 7:5, 7:5.

«Ролан Гаррос» — 2023 пройдет с 28 мая по 10 июня.

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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