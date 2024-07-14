Тренер Янчук: «Вероятность победы Алькараса над Джоковичем составляет 70 процентов»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает испанца Карлоса Алькараса фаворитом матча против серба Новака Джоковича в финале Уимблдона.

«Если Алькарас занервничает, то может начать много ошибаться, и у Джоковича появится хороший шанс. Он очень тонко чувствует такие моменты, в плане психологии сербский теннисист, наверное, лучший в мире. Но при всем этом я считаю, что вероятность победы Алькараса составляет 70 процентов», — цитирует Янчука ТАСС.

Финал Уимблдона-2024 между Алькарасом и Джоковичем состоится 14 июля и начнется в 16.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.