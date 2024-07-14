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Сегодня, 11:20

Тренер Янчук: «Вероятность победы Алькараса над Джоковичем составляет 70 процентов»

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает испанца Карлоса Алькараса фаворитом матча против серба Новака Джоковича в финале Уимблдона.

«Если Алькарас занервничает, то может начать много ошибаться, и у Джоковича появится хороший шанс. Он очень тонко чувствует такие моменты, в плане психологии сербский теннисист, наверное, лучший в мире. Но при всем этом я считаю, что вероятность победы Алькараса составляет 70 процентов», — цитирует Янчука ТАСС.

Финал Уимблдона-2024 между Алькарасом и Джоковичем состоится 14 июля и начнется в 16.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Источник: ТАСС
Уимблдон
Виктор Янчук
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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