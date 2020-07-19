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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Тренер Серены Уильямс рассказал, в каком случае Медведев выиграет US Open

07:25

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился ожиданиями от US Open. Турнир «Большого шлема» состоится с 31 августа по 13 сентября.

«Для европейцев нет ограничений на въезд в США, — цитирует Муратоглу Ubitennis. — Но если Надаль и Джокович откажутся играть, хорошие шансы будут у Медведева и Тима. Рафа больше думает о Roland Garros. Посмотрим, кого он обыграет в финале на этот раз».

В прошлом году Медведев в финале турнира уступил Надалю.

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