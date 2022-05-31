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Сегодня, 12:26

Тренер Джоковича — о матче с Надалем: «Радует, что 80 процентов публики будет против Новака. Это его разозлит»

Тренер Джоковича поделился ожиданиями от предстоящего матча с Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич поделился ожиданиями от матча первой ракетки с Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Нервозность будет. Всегда есть позитивная нервозность, но они играли уже 58 раз, они прекрасно знают друг друга. Я бы не сказал, что кто-то является фаворитом в этом матче. Конечно, верим в победу, Новак играет хорошо, он на пике формы. Если он хочет победить, то должен быть готов сыграть 27 сетов и 57 часов.

Меня еще радует, что 80 процентов публики будет против Новака. Мне нравится, когда зрители против него, потому что тогда у него есть повод разозлиться и сражаться еще сильнее», — приводит слова Иванишевича Sportklub.

Сегодня, 31 мая, Джокович и Надаль сыграют в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Начало — в 21.45 по московскому времени.

Теннисисты встретятся друг с другом в 59-й раз — это самый часто проводимый матч между двумя игроками в Открытой эре. На данный момент на счету серба 30 побед, а у испанца — 28.

Источник: https://sportklub.rs/blog/sasa-ozmo/ivanisevic-drago-mi-sto-ce-80-publike-biti-protiv-novaka/
Теннис
Roland Garros
Горан Иванишевич
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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