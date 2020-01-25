Тренер Андрея Рублева Фернандо Висенте рассказал об особенностях работы с россиянином. Он вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв бельгийца Давида Гоффена. В его активе 15-матчевая победная серия.

— Если вы дадите ему сотни миллионов, чтобы прекратил играть, он скажет: «Нет, я не возьму», — приводит слова испанца Tennis.com. — Легко выходить на корт и тренироваться с ним каждый день. Он говорит мне: «Два часа, три часа, не беспокойся». Он сделает все, что ты захочешь.

Вы должны понимать, что сначала составляете план, но не рассчитываете выигрывать так много. Не предполагали, что выиграем два турнира. Когда выходишь в полуфинал, хочешь победить. Знаю, что проводит матчей, но если ты побеждаешь, то что делать, сливать?