Тренер Плишковой: «На корте она может показаться холодной, но за его пределами она безостановочно смеется»

Тренер Каролины Плишковой Саша Баин перед финалом Уимблдона рассказал о характере спортсменки.

«Я думаю, что Каролина, хоть и бывшая первая ракетка мира, невероятно скромная. На корте она совсем не такая, как за его пределами, что, надо сказать, делает мою работу намного веселее. На корте она может показаться холодной. За его пределами она безостановочно смеется, улыбается, шутит. С ней очень весело», — приводит слова Баина официальный сайт Уимблдона.

В финале Уимблдона Плишкова встретится с австралийкой Эшли Барти. Матч пройдет 10 июля и начнется в 16:00 мск.