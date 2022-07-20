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Сегодня, 11:34

Тренер Джокович Иванишевич назвал ошибочным решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков

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Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за решения организаторов не допускать российских и белорусских спортсменов.

«Решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков, как по мне, является ошибочным. Но это была важная победа для Джоковича. Она была нужна ему. Он показал, что является лучшим игроком на траве», — цитирует Slobodnadalmacija Иванишевича.

Сербский теннисист одержал победу на Уимблоде, обыграв в финале австралийца Ника Кирьоса (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» является Рафаэль Надаль (22).

Источник: https://slobodnadalmacija.hr/sport/tenis/goran-ivanisevic-o-splitskom-ludilu-i-dokovicevoj-buducnosti-novak-je-izabrao-da-se-ne-cijepi-i-to-postujem-nije-drugima-govorio-sto-da-rade-1209738
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