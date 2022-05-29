Тренер Медведева: «Даниил стал легче воспринимать неудачи в игре на грунте»

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервера рассказала о физической и ментальной форме спортсмена.

«Даниил очень быстро восстановился от операции по удалению грыжи. Через 10 дней он возобновил физические упражнения в лёгкой форме, а через три недели уже вновь стал тренироваться с ракеткой на корте. В конце концов, пауза была довольно короткой. Но у нас было мало времени на подготовку к турниру «Большого шлема», только две недели. В результате это оказало меньшее давление, чем ожидалось. Мы знали, что сезон на грунте будет намного короче, и это позволило снять некоторое давление. Даниил осознавал, что не сможет воспользоваться преимуществами обычной подготовки, и это расслабляет мозг. Он стал легче воспринимать неудачи в игре на грунте, и на этом фоне ему стало проще», — цитирует L'equipe Серверу.

26-летний российский теннисист обыграл в третьем круге турнира «Ролан Гаррос» 22-летнего серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2). В четвертом круге «Ролан Гаррос» Медведев сыграет с 33-летним Марином Чиличем.