Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:10

Тренер Медведева: «Даниил стал легче воспринимать неудачи в игре на грунте»

Тренер Медведева рассказала о физической и ментальной форме теннисиста
Читать «СЭ» в

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервера рассказала о физической и ментальной форме спортсмена.

«Даниил очень быстро восстановился от операции по удалению грыжи. Через 10 дней он возобновил физические упражнения в лёгкой форме, а через три недели уже вновь стал тренироваться с ракеткой на корте. В конце концов, пауза была довольно короткой. Но у нас было мало времени на подготовку к турниру «Большого шлема», только две недели. В результате это оказало меньшее давление, чем ожидалось. Мы знали, что сезон на грунте будет намного короче, и это позволило снять некоторое давление. Даниил осознавал, что не сможет воспользоваться преимуществами обычной подготовки, и это расслабляет мозг. Он стал легче воспринимать неудачи в игре на грунте, и на этом фоне ему стало проще», — цитирует L'equipe Серверу.

26-летний российский теннисист обыграл в третьем круге турнира «Ролан Гаррос» 22-летнего серба Миомира Кецмановича (6:2, 6:4, 6:2). В четвертом круге «Ролан Гаррос» Медведев сыграет с 33-летним Марином Чиличем.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tennis/Article/Gilles-cervara-entraineur-de-daniil-medvedev-daniil-m-a-bluffe/1335716
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
0
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев хочет вернуться на первое место рейтинга ATP
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости