Тренер Алькараса: «Он теннисист с невиданным потенциалом»

Тренер второй ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал о прогрессе своего подопечного.

«Он взрослеет с каждым годом, это жизнь. В некоторых моментах он по-другому реагирует на неприятности. Раньше он был более эмоциональным. Сейчас он все еще проявляет эмоции в некоторых моментах на корте, как и любой другой игрок. Но он теннисист с невиданным потенциалом», — цитирует Ферреро L'Espagnol.

В полуфинале «Ролан Гаррос» 22-летний испанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.