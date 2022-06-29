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Сегодня, 15:37

Тренер Абашкин считает, что Уильямс покинула Уимблдон из-за нехватки турнирной практики

Виктория Кравченко
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Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин оценил игру американской теннисистки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона-2022. 

В ночь с 28 на 29 июня 40-летняя спортсменка проиграла француженке Армони Тан в первом круге Уимблдона (5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

«Практика показывает, что игроки, которые очень долго находились в теннисе, не хотят заканчивать после каких-либо длительных пауз, вызванных травмами или беременностью. Вот настолько люди вживаются и вот настолько им это нужно. Первые матчи после паузы, естественно, могут складываться не в пользу даже такого именитого игрока, как Серена Уильямс.

В первую очередь, игрок после перерыва восстанавливается физически, он может хорошо чувствовать мяч, играть на тренировках, но у него нет соревновательной практики. Серене нужны матчи, нужны турниры», — цитирует Абашкина «Газета.Ru».

Он также считает, что американка подойдет к US Open в более хорошей форме.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/06/29/18031394.shtml
Теннис
Серена Уильямс
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