Тренер Абашкин считает, что Уильямс покинула Уимблдон из-за нехватки турнирной практики

Заслуженный тренер России Анатолий Абашкин оценил игру американской теннисистки Серены Уильямс в первом круге Уимблдона-2022.

В ночь с 28 на 29 июня 40-летняя спортсменка проиграла француженке Армони Тан в первом круге Уимблдона (5:7, 6:1, 6:7 (7:10).

«Практика показывает, что игроки, которые очень долго находились в теннисе, не хотят заканчивать после каких-либо длительных пауз, вызванных травмами или беременностью. Вот настолько люди вживаются и вот настолько им это нужно. Первые матчи после паузы, естественно, могут складываться не в пользу даже такого именитого игрока, как Серена Уильямс.

В первую очередь, игрок после перерыва восстанавливается физически, он может хорошо чувствовать мяч, играть на тренировках, но у него нет соревновательной практики. Серене нужны матчи, нужны турниры», — цитирует Абашкина «Газета.Ru».

Он также считает, что американка подойдет к US Open в более хорошей форме.