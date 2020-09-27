Травалья, Фритц и Кория прошли во второй раунд Roland Garros
Итальянец Стефано Травалья, американец Тэйлор Фритц и аргентинец Федерико Кория вышли во второй раунд Roland Garros.
Травалья победил испанца Пабло Андухара, Фритц — чеха Томаша Махача, а Кория — тайваньца Джейсона Юнга.
Во втором круге Стефано Травалья встретится с победителем пары Дэниэл Эванс — Кей Нишикори, Тэйлор Фритц — с победителем пары Джордан Томпсон — Раду Албот. Федерико Кория сыграет с победителем встречи Бенуа Пэр — Сунву Квон.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стефано Травалья (Италия) — Пабло Андухар (Испания) — 6:3, 6:4, 6:4
Тэйлор Фритц (США, 27) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 7:5, 7:6 (7:2), 1:6, 2:6, 6:3
Федерико Кория (Аргентина) — Джейсон Юнг (Тайвань, LL) — 7:5, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)