Травалья, Фритц и Кория прошли во второй раунд Roland Garros

Итальянец Стефано Травалья, американец Тэйлор Фритц и аргентинец Федерико Кория вышли во второй раунд Roland Garros.

Травалья победил испанца Пабло Андухара, Фритц — чеха Томаша Махача, а Кория — тайваньца Джейсона Юнга.

Во втором круге Стефано Травалья встретится с победителем пары Дэниэл Эванс — Кей Нишикори, Тэйлор Фритц — с победителем пары Джордан Томпсон — Раду Албот. Федерико Кория сыграет с победителем встречи Бенуа Пэр — Сунву Квон.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефано Травалья (Италия) — Пабло Андухар (Испания) — 6:3, 6:4, 6:4

Тэйлор Фритц (США, 27) — Томаш Махач (Чехия, Q) — 7:5, 7:6 (7:2), 1:6, 2:6, 6:3

Федерико Кория (Аргентина) — Джейсон Юнг (Тайвань, LL) — 7:5, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)