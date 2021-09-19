Тони Надаль: «Удивился, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони высказался об эмоциях теннисиста Новака Джоковича в финале US Open.

«Невероятный груз не позволил ей бороться с неудержимой игрой Даниила Медведева. Признаюсь, я был удивлен, что он не справился с давлением. Мы привыкли, что он справляется с напряженными моментами, но в последние годы он стал чуть менее устойчивым. Джокович знал, что это самый важный матч в его жизни, который может завершить споры о величайшем игроке в истории», — цитирует Надаля tennishead.net.

Медведев в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке обыграл первую ракетку Новака Джоковича и завоевал титул турнира «Большого шлема».