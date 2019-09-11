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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Тони Надаль: «Медведев был ближе к победе, чем Рафа»

14:07
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Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о его победе в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.

— Медведев был ближе к победе, чем Рафа, — цитирует La Sexta Тони Надаля. — Я понимаю, почему Рафа плакал — это такие нервы. Он понимал, что может проиграть. Когда говорит, что стар, то шутит. У него есть сила и желание победить Федерера по количеству «Больших шлемов». Знает, что это нелегко, но не думаю, что старение не позволит ему не достичь показателей Федерера.

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