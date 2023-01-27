Томми Пол — о матче с Джоковичем: «Потерпеть такое поражение — отстойно»

Американец Томми Пол прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале Australian Open-2023 (5:7, 1:6, 2:6).

«Выйти на корт было круто. Сыграть такой матч и потерпеть такое поражение — отстойно. Но здорово, что я увидел уровень, на котором хочу быть, и понял, насколько хорошо должен играть, чтобы побеждать таких соперников. Думаю, это хороший опыт. Он не позволил мне реализовать ничего из моего плана на игру», — сказал Пол на пресс-конференции после матча.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между Джоковичем и Стефаносом Циципасом пройдет 29 января.