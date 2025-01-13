Пол за 4 часа обыграл О`Коннелла на старте Australian Open
Американец Томми Пол в матче первого круга Australian Open в пяти сетах победил австралийца Кристофера О`Коннелла — 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5.
Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты.
Во втором круге Пол сыграет с японцем Кеи Нисикори.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Томми Пол (США, 12) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:2, 3:6, 6:1, 6:7 (5:7), 7:5
Источник: Сетка Открытого чемпионата Австралии
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