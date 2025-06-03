Алькарас победил Пола и сыграет с Музетти в полуфинале «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 6:0, 6:1, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Алькарас сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету американца три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале испанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) - Томми Пол (США, 12) — 6:0, 6:1, 6:4