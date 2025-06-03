Алькарас победил Пола и сыграет с Музетти в полуфинале «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл американца Томми Пола в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 6:0, 6:1, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Алькарас сделал три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету американца три подачи навылет, две двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.
В полуфинале испанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Общий призовой фонд 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 2) - Томми Пол (США, 12) — 6:0, 6:1, 6:4
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