Синнер сыграет с Полом в четвертом круге US Open-2024

Американский теннисист Томми Пол обыграл канадца Габриэля Диалло в третьем круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 7:6 (7:3). Спортсмены провели на корте 3 часа 28 минут.

14-я ракетка мира Пол 8 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 20. На счету 143-й ракетки мира Диалло 12 эйсов, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Следующим соперником Пола станет первая ракетка мира Янник Синнер. Счет в личных встречах 2-1 в пользу итальянца.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Томми Пол (США, 14) — Габриэль Диалло (Канада, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1, 7:6 (7:3)