Бублик уступил американцу Полу в третьем круге Уимблдона-2024

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Томми Полу в третьем круге Уимблдона-2024 — 3:6, 4:6, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Пол восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бублика 15 эйсов, две двойные и ни одного реализованного брейка.

В четвертом круге Уимблдона Пол встретится победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Фабио Фоньини (Италия).