Томич сдал положительный тест на ковид после матча с Сафиуллиным на Australian Open

Австралийский теннисист Бернард Томич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Age.

Как отмечается, 29-летний игрок почувствовал болезнь еще во время матча первого раунда квалификации Australian Open против россиянина Романа Сафиуллина. Он сказал судье, что, скорее всего, заразился COVID-19.

Кроме того, он раскритиковал организаторов турнира за то, что спортсменов выпускают играть после экспресс-тестов, а не ПЦР-тестов.

Нвапомним, Сафиуллин в четвертьфинале квалификации Australian Open обыграл Томича со счетом 6:1, 6:4.

«Я все еще чувствую себя довольно плохо. Хуже морально, чем физически, ведь я хотел вернуться и показать свой уровень австралийской публике, — отметил Томич. — Я разочарован, что вирус помешал мне сделать это. Может показаться, что это не так, но это начало моего возвращения.

Из-за вируса я просто не мог бить в полную силу, у меня просто не было сил для борьбы. Я сделаю все, чтобы вернуться на вершину".