Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:18

Томич сдал положительный тест на ковид после матча с Сафиуллиным на Australian Open

Роман Шишов
Корреспондент

Австралийский теннисист Бернард Томич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает The Age.

Как отмечается, 29-летний игрок почувствовал болезнь еще во время матча первого раунда квалификации Australian Open против россиянина Романа Сафиуллина. Он сказал судье, что, скорее всего, заразился COVID-19.

Кроме того, он раскритиковал организаторов турнира за то, что спортсменов выпускают играть после экспресс-тестов, а не ПЦР-тестов.

Нвапомним, Сафиуллин в четвертьфинале квалификации Australian Open обыграл Томича со счетом 6:1, 6:4.

«Я все еще чувствую себя довольно плохо. Хуже морально, чем физически, ведь я хотел вернуться и показать свой уровень австралийской публике, — отметил Томич. — Я разочарован, что вирус помешал мне сделать это. Может показаться, что это не так, но это начало моего возвращения.

Из-за вируса я просто не мог бить в полную силу, у меня просто не было сил для борьбы. Я сделаю все, чтобы вернуться на вершину".

0
Читайте также
«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершил карьеру после атаки ОМОНа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович сыграет с Кецмановичем в первом круге Australian Open, если будет допущен до участия в турнире
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости