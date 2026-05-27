Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Зверев в трех сетах обыграл Махача во втором круге «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
Александр Зверев.
Фото AFP

Немецкий теннисист Александр Зверев победил чеха Томаша Махача во втором круге Открытого чемпионата Франции-2026 — 6:4, 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 47 минут. За игру Зверев 19 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Махача 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

Следующим соперником немца на «Ролан Гаррос» станет француз Кантен Алис.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2, 6:2

Томми Пол (США, 24) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:2, 6:4

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Александр Зверев (теннис)
Читайте также
Путин объяснил свою аллегорию о косатках и белых медведях
ISU лишил фигуриста Кондратюка нейтрального статуса
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Запуск цифрового рубля в крупнейших банках стартовал с перебоями
Популярное видео
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Неонатолог — о раннем развитии детей в подкасте Ксении Шойгу
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
«Волейбол. Наши чемпионы» | Инна Рыскаль
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
Магнитогорцы снова фавориты сезона. Новый «Шанхай»
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Петрова не верит в победу Рыбакиной на US Open
Петрова о Джоковиче: «Как бы Новак ни старался, заполучить 25-й «Шлем» — недостижимая цель»
«Русская тройка» удачно начала US Open. Это круто по нынешним временам
«Хватит на весь US Open». Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс» подарил Медведеву 300 упаковок жвачки
Бейсбольный клуб «Нью-Йорк Метс» прислал Медведеву 300 упаковок жвачки после матча US Open
Хачанов сыграет с Оже-Альяссимом во втором круге US Open
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2026: Мирра Андреева и Александр Зверев — новые чемпионы турнира «Большого шлема»
Надаль — о победе Зверева на «Ролан Гаррос»: «Это положительно для тенниса»
Познеру понравилось, как Андреева общается с журналистами: «Мирра очень грамотно отвечала на каверзные вопросы»
Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»
«Ему с этим жить». Феминистки травят «абьюзера» Зверева даже после победы в Париже
Зверев — о том, сможет ли играть в туре еще десять лет: «Если буду чувствовать себя в форме, почему нет?»
Захарова — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Герой наших сердец»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андреева одержала победу во втором круге «Ролан Гаррос»

«Ролан Гаррос» 2026, результаты 27 мая: Андреева в третьем круге, Рыбакина вылетела
Новости
RSS RSS
Все новости