Зверев в трех сетах обыграл Махача во втором круге «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев победил чеха Томаша Махача во втором круге Открытого чемпионата Франции-2026 — 6:4, 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 47 минут. За игру Зверев 19 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Махача 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

Следующим соперником немца на «Ролан Гаррос» станет француз Кантен Алис.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 6:2, 6:2

Томми Пол (США, 24) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:2, 6:4

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