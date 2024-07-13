Том Круз, Зендея и Хью Джекман присутствуют на финале Уимблдона-2024
Актеры Том Круз и Зендея посетили финальный матч Уимблдона между чешкой Барборой Крейчиковой и итальянкой Ясмин Паолини.
Спортсменки перевели игру в третий сет. Первую партию выиграла чешская теннисистка со счетом 6:2, а второй сет остался за представительницей Италии (6:2). «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Крейчикова — Паолини.
Зендея.
Фото Reuters
Также на матче присутствуют номинант на премии «Оскар» Хью Джекман и британская актриса Кейт Бекинсейл.
Хью Джекман и Кейт Бекинсейл.
Фото Reuters
Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля 2024 года в Лондоне (Англия). Теннисисты выступают на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
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